Koralmbahn: Studierende wollen Klimatickets und starten Petition

"Ich bin Studentin der FH Kärnten und einige Studenten auch von anderen Universitäten haben eine Petition gestartet", schreibt eine 5 Minuten Leserin. Die Studenten fordern günstigere Tickets.

Es geht genauer gesagt um die Einführung eines gemeinsamen Klimatickets Kärnten–Steiermark sowie eines Studierendentickets für beide Bundesländer.

Über 700 Unterschriften in nur einer Woche

Ziel ist es, eine leistbare, einfache und faire Nutzung des öffentlichen Verkehrs zwischen Kärnten und der Steiermark zu ermöglichen. Dadurch sollen Pendler und Studierende finanziell entlastet und der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver gestaltet werden. „Ich finde das ist ein wichtiges Thema vor allem mit der bevorstehenden Eröffnung der Koralmbahn“, begründet die Studentin.

„Unverhältnismäßige Mehrkosten“

In der Petition heißt es: „Derzeit müssen viele Nutzerinnen ein teures bundesweites Klimaticket erwerben, obwohl sie ausschließlich zwischen Kärnten und der Steiermark pendeln. Das führt zu unverhältnismäßigen Mehrkosten und steht im Widerspruch zu den Zielen einer nachhaltigen, leistbaren und sozial gerechten Verkehrspolitik.“ Das bundesweite Klimaticket ist nämlich auch teurer geworden. Auch die Unterstützer der Petition können sich sehen lassen: Universität Klagenfurt, Fachhochschule Kärnten, Pädagogische Hochschule Kärnten, Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Universität Graz, Technische Universität Graz, Medizinische Universität Graz und viele mehr.

Details zur Petition Hier geht es via Link zur Petition openpetition.eu/!gjjhv

Petition gestartet: 30.10.2025

Sammlung endet: 31.12.2025