Unfall nach Alkofahrt: E-Biker (56) muss ins Krankenhaus

Ein 56 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg kam am 5. November, gegen 17.15 Uhr, mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. Ein Alkovortest verlief positiv.