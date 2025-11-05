Nach Nebel kommt Sonne: Donnerstag bringt mildes Herbstwetter

Am Donnerstag zeigt sich Kärnten wieder von seiner sonnigen Seite – sobald sich der Nebel gelichtet hat. Besonders im Klagenfurter Becken kann sich die graue Decke bis Mittag halten, danach wird’s mit bis zu 15 Grad frühlingshaft

„Auch am Donnerstag hält sich in der Früh und am Vormittag gebietsweise wieder Nebel. Am zähsten kann sich dieser einmal mehr im östlichen Klagenfurter Becken halten, zu Mittag sollte die Nebeldecke aber auch hier der Sonne Platz machen. Abseits von Frühnebelfeldern ist es neuerlich den ganzen Tag sehr sonnig, oft zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos“, prognostiziert die GeoSphere Austria. In der Früh wir es erneut leicht frostig. Es werden Höchstwerte bis zu 15 Grad erwartet.