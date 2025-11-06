Nachbar verfolgt Diebesduo in St. Veit und ermöglicht Festnahme

Letzten Dienstag ertappte ein Ladenbesitzer zwei Diebe auf frischer Tat, doch sie konnten flüchten. Sein Nachbar verfolgte die beiden dann weiter mit dem Auto.

Am 4. November 2025 konnte die Polizei in St. Veit an der Glan zwei Diebe festnehmen.

Am 4. November 2025 konnte die Polizei in St. Veit an der Glan zwei Diebe festnehmen.

Der Besitzer eines Selbstbedienungsladens in St. Veit an der Glan konnte am 4. November 2025 zwei bosnische Staatsangehörige (49 und 50 Jahre alt) bei einem Diebstahl von Lebensmitteln auf frischer Tat ertappen. Daraufhin flüchteten sie mit ihrem Auto.

Einreise- und Aufenthaltsverbot im Schengenraum

„Ein vom ihm vorsorglich zur Unterstützung verständigter Nachbar verfolgte die Beschuldigten und ermöglichte so deren widerstandslose Festnahme im Überwachungsbereich der Polizeiinspektion Völkermarkt“, heißt es von der Polizei. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den 49-jährigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot im Schengenraum bestand.

Mehrere Diebstähle begangen?

Weiters sollen die beiden Tatverdächtigen im Zeitraum von August bis Oktober 2025 in Völkermarkt insgesamt sechs Diebstähle von Lebensmittel aus Selbstbedienungsläden begangen haben. Der dabei entstandene Schaden beträgt einige Tausend Euro. Beide werden nun zur Anzeige gebracht. Der 49-jährige wurde über Auftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in das PAZ Klagenfurt eingeliefert.