„Bekannter Entertainer“ führte Frau fast zwei Jahre an der Nase herum

Eine Deutsche (67) wurde unlängst um mehrere tausend Euro gebracht. Ein Betrüger gab sich als ein bekannter österreichischer Entertainer aus und spielte ihr vor, finanzielle Probleme zu haben.

Ein bislang noch unbekannter Täter brachte eine 76-jährige Deutsche um mehrere tausend Euro.

Ein bislang noch unbekannter Täter brachte eine 76-jährige Deutsche um mehrere tausend Euro.

Eine 76-jährige Frau aus Deutschland wurde seit Jänner 2024 von einem bisher unbekannten Täter, der sich mit der Identität eines bekannten österreichischen Entertainers ausgab, dazu verleitet, ihm Geld in Form von Gutscheincodes und Geschenkkarten zu übermitteln. Er gab vor, finanzielle Probleme zu haben.

Wollte bei „Entertainer“ einziehen

Daraus entstand schließlich ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euros. „Der Fall wurde nun bekannt, weil sie ihre Wohnung in Deutschland kündigte und ihren gesamten Hausrat mit einem Speditionsunternehmen nach Österreich brachte, um beim Entertainer einzuziehen“, heißt es von der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 10:54 Uhr aktualisiert