Adventzauber in Kärnten: Das sind die Christkindlmärkte im Überblick

Ab Mitte November verwandeln sich die Kärntner Gemeinden in ein Lichtermeer. Glühwein, regionale Schmankerln, Handwerkskunst und Weihnachtsmusik dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Schon bald weihnachtet es in Kärnten. Hier gibt es für euch einen Überblick über die Christkindlmärkte.

Schon bald beginnt wieder die Zeit in der man die vielen Christkindlmärkte genießen kann. Die Nächte werden länger und umso schöner glitzert, glänzt und duftet es auch in den Städten und Gemeinden. Ab Mitte November öffnen die Märkte ihre Pforten. Wir haben für dich die Wichtigsten in ganz Kärnten gesammelt, damit du die Wartezeit auf das Christkind zwischen Maroni, Glühwein, gebrannte Mandeln und Handwerkskunst auch so richtig genießen kannst.

Weihnachtsmärkte im Raum Villach Villacher Advent am Hauptplatz (Start 14.11.2025)

Markt-Advent bei der Stadtpfarrkirche Villach (Start 14.11.2025)

Kunst-Advent am Nikolaiplatz Villach (Start 14.11.2025)

Villacher Bauernadvent (21.12.2025)

Bergmannsadvent Bad Bleiberg (Anfang Dezember)

Advent in Velden am Wörthersee (Start 21.11.2025)

Weihnachtsmärkte im Raum Klagenfurt: Klagenfurter Christkindlmarkt am Neuen Platz (Start 15.11.2025)

Hafenknistern am Lendhafen in Klagenfurt (Start 28.11.2025)

Silvestermarkt in Klagenfurt (Start 27.12.2025)

Advent in Pörtschach am Wörthersee (Start 21.11.2025)

Advent über den Wolken beim Pyramidenkogel (Start 21.11.2025)

Romantischer Kirchenadvent in Maria Wörth (Start 22.11.2025)

Christkindlmarkt Ferlach (Start 28.11.2025)

Weihnachtsmärkte in Kärnten Katschberger Adventweg (Start 26.11.2025)

Advent- und Lichterzauber Domäne Lilienberg (Start 21.11.2025)

Christkindlmarkt Feldkirchen am Hauptplatz (Start 28.11.2025)

Adventzauber St. Veit an der Glan am Hauptplatz (Start 29.11.2025)

Spittaler Weihnachtsdorf im Stadtpark (Start 28.11.2025)

Millstätter Lichtweg im Advent (Start 30.11.2025)

Advent in Bad Kleinkirchheim (Start 28.11.2025)

Rothenthurner Weihnachtsdorf (Start 29.11.2025)

Advent in der Künstlerstadt Gmünd (Start 28.11.2025)

Petzen Christkindlmarkt auf 1.700 Metern Höhe (Start 6.12.2025)

Mittleralterlicher Weihnachtsmarkt Burg Friesach (am 20.12. und 21.12.2025)

Adventmarkt in Wolfsberg (Start 12.12.2025)

Advent in Maria Rojach (Start 5.12. bis 7.12.2025)

St. Pauler Adventzauber (Start 13.12. und 14.12.2025)

Christkindlmarkt am Schlossberg in Bad St. Leonhard (Start 19.12. bis 21.12.2025)

St. Andräer Christmas Walk am Panoramaweg (Start 19.12. bis 21.12.2025)

Stiftsweihnacht am Ossiacher See – Kulturadvent (Von 5.12. bis 8.12.2025) *Die Termine der jeweiligen Christkindlmärkte können von ihrer Dauer variieren, daher besuche auch immer die jeweilige Website, um dich bestmöglich über Öffnungszeiten zu informierten.

Dein Lieblings-Christkindlmarkt ist nicht dabei? Kein Problem! Melde dich gerne und schreibe uns eine Nachricht an redaktion@5min.at.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 11:37 Uhr aktualisiert