Wer gewinnt die Kärntner Wahl? Das sagt die KI!

Alle reden von künstlicher Intelligenz, also wir auch. Wir von 5 Minuten haben den Versuch gemacht, uns von der KI das Ergebnis der nächsten Landtagswahl vorhersagen zu lassen.

Also stellten wir ChatGPT die alles entscheidende Frage: Wie enden die nächsten Kärntner Landtagswahlen? Eines gleich vorneweg: So richtig festlegen will sich die KI nicht. Sie hat sich für drei verschiedene Szenarien entschieden, um daraus dann ein Fazit zu schließen.

Blick in die digitale Glaskugel

Und dieses Fazit sieht so aus: „Die SPÖ bleibt voraussichtlich stärkste Partei, aber eine knappe FPÖ-Führung ist bei starkem bundespolitischen Rückenwind möglich. Die ÖVP bleibt Zünglein an der Waage – sie entscheidet über Koalitionsbildung. Das Team Kärnten bleibt regional stabil. Koalitionen: Am wahrscheinlichsten bleibt SPÖ + ÖVP (wie 2023).“

Wie kommt die ach so intelligente Intelligenz, man könnte auch sagen die digitale Glaskugel auf diese Schlussfolgerungen? Als „realistisches Szenario“ sieht ChatGPT 35 Prozent für die SPÖ, 27 Prozent für die FPÖ, 18 Prozent für die ÖVP und 11 Prozent für das Team Kärnten. Sollte der bundesweite Aufschwung der Blauen auch in Kärnten durchschlagen, glaubt ChatGPT, dass die FPÖ 32 Prozent erreichen könnte, die SPÖ 30 Prozent, die ÖVP 17 und das TK 12 Prozent. Aber dem nicht genug, erwägt die KI auch einen Aufschwung der Genossen, die dann 39 Prozent erreichen würden, die FPÖ nur 25 Prozent, die ÖVP 17 und das Team Kärnten 10 Prozent. Aus diesen drei Modellen hat die Künstliche Intelligenz das eingangs erwähnte Fazit errechnet.

Und Gemini?

Und ChatGPT sagt noch etwas dazu: „Es besteht eine gewisse Stabilität dieser Parteienverteilung — größere Veränderungen sind möglich, aber bislang noch keine dramatischen Umkehrer sichtbar.“ Wir sind aber hartnäckig und verlassen uns nicht nur auf ChatGPT, sondern wir stellen die selbe Frage auch an Googles künstliche Intelligenz. Und Gemini lässt sich auf gar nichts ein: „Der Ausgang der Kärntner Landtagswahl im Jahr 2028 kann zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich vorhergesagt werden. Derzeit existieren keine seriösen Umfragen, die den Wahlausgang für 2028 vorhersagen könnten.“ Danke für die Hilfe…Wir beobachten in der Zwischenzeit noch den Vogelflug, lesen aus dem Kaffeesud und befragen ein Orakel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 12:37 Uhr aktualisiert