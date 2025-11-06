Skip to content
/ ©ÖAMTC
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der B100 Drautal Straße im Bezirk Lienz.
Bezirk Lienz / Osttirol
06/11/2025
Autos kollidierten

Hubschrauber nach Unfall auf der Drautal Straße im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Dölsach, die Polizei, die Rettung sowie ein Notarzthubschrauber wurden Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Dölsach (Osttirol) alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Aus bislang unbekannter Ursache sind im Kreuzungsbereich mit der B107 Großglocknerstraße zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. „Bei den Lenkern handelte es sich um einen 87-jährigen Italiener sowie einen 48-jährigen Österreicher“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Sie sowie die 86-jährige Beifahrerin des Italieners wurden bei dem Unfall leicht verletzt. „Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr im Unfallbereich wechselseitig angehalten“, so die Polizisten abschließend.

