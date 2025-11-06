Hubschrauber nach Unfall auf der Drautal Straße im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Dölsach, die Polizei, die Rettung sowie ein Notarzthubschrauber wurden Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Dölsach (Osttirol) alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache sind im Kreuzungsbereich mit der B107 Großglocknerstraße zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. „Bei den Lenkern handelte es sich um einen 87-jährigen Italiener sowie einen 48-jährigen Österreicher“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Sie sowie die 86-jährige Beifahrerin des Italieners wurden bei dem Unfall leicht verletzt. „Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr im Unfallbereich wechselseitig angehalten“, so die Polizisten abschließend.