Umfrage: 85 Prozent der Kärntner wünschen sich mehr Indoor-Aktivitäten

"Liebes 5 Minuten-Team, könnt ihr mal herumfragen ob sich Kärntner mehr Indoor-Aktivitäten für Kinder wünschen, oder ob wir alleine mit dem Thema sind?" Diese Nachricht landete im Instagram Postfach.

Vor allem bei Schlechtwetter wären viele Familien im Herbst und Winter planlos. Wohin mit den Kindern, um Spiel, Spaß und gemeinsame Unterhaltung zu genießen?

5 Minuten Umfrage mit klarem Ergebnis

Wir fragten unsere LeserInnen und tatsächlich: Viele Kärntner und KärntnerInnen wünschen sich eine Verbesserung der Situation.

Viele Institutionen wie die Kärnten Therme stoßen gerade in Ferienzeiten und bei Schlechtwetter an ihre Kapazitätsgrenzen und das Jump World One in Klagenfurt wurde geschlossen. Gute Ideen und neue Projekte sind daher gefragt. Wir sammeln für die Kärntner Familien nun Tipps: Hast du gute Ideen für Ausflugsziele und Indoor-Aktivitäten bei Schlechtwetter? Was würdest du dir in Kärnten wünschen? Schreib sie uns in die Kommentare!