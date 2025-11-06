Skip to content
/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Klettergerüst und eine Rutsche für Kinder.
Vor allem bei Schlechtwetter wären viele Familien im Herbst und Winter planlos.
Kärnten
06/11/2025
Umfrage

Umfrage: 85 Prozent der Kärntner wünschen sich mehr Indoor-Aktivitäten

"Liebes 5 Minuten-Team, könnt ihr mal herumfragen ob sich Kärntner mehr Indoor-Aktivitäten für Kinder wünschen, oder ob wir alleine mit dem Thema sind?" Diese Nachricht landete im Instagram Postfach.

von Yvonne Schmid-Berger
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Vor allem bei Schlechtwetter wären viele Familien im Herbst und Winter planlos. Wohin mit den Kindern, um Spiel, Spaß und gemeinsame Unterhaltung zu genießen?

5 Minuten Umfrage mit klarem Ergebnis

Wir fragten unsere LeserInnen und tatsächlich: Viele Kärntner und KärntnerInnen wünschen sich eine Verbesserung der Situation.

Am Foto ist die Umfrage von 5 Minuten abgebildet.
©5 Minuten

Viele Institutionen wie die Kärnten Therme stoßen gerade in Ferienzeiten und bei Schlechtwetter an ihre Kapazitätsgrenzen und das Jump World One in Klagenfurt wurde geschlossen. Gute Ideen und neue Projekte sind daher gefragt. Wir sammeln für die Kärntner Familien nun Tipps: Hast du gute Ideen für Ausflugsziele und Indoor-Aktivitäten bei Schlechtwetter? Was würdest du dir in Kärnten wünschen? Schreib sie uns in die Kommentare!

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

