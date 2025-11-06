Skip to content
Die Wirtschaftskammer Kärnten holt jedes Jahr Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang.
Kärnten
06/11/2025
Preisverleihung

Wirtschaftskammer rückt Unternehmen mit Herz ins Rampenlicht

Die Wirtschaftskammer sucht wieder nach den familienfreundlichsten Betrieben Kärntens. Ausgezeichnet werden jene Unternehmen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv leben. Bewerbungen sind bis zum 15. Dezember möglich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

In Kärnten gibt es eine Vielzahl an Betrieben, die zeigen, wie gelebte Familienfreundlichkeit und unternehmerischer Erfolg Hand in Hand gehen. „Genau diese Vorbilder möchten wir mit dem Landespreis vor den Vorhang holen. Ob flexible Arbeitszeitmodelle, kreative Kinderbetreuungslösungen, Pflegeunterstützung oder ganz neue Wege – alle Ideen, die Vereinbarkeit fördern, verdienen Sichtbarkeit“, erklärt Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) und Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft. Vom Ein-Personen-Unternehmen (EPU) bis zum Großbetrieb: Alle Betriebe sind eingeladen, sich bis zum 15. Dezember 2025 zu bewerben.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Astrid Legner, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten und WK-Vizepräsidentin.
©FiW/Roman Huditsch Fotografie
Am Foto: Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten

Betriebe mit Herz für Familie gesucht

Die WKK holt jedes Jahr Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang – so auch im Vorjahr. Ein sechsköpfiges Juryteam zeichnet Kärntens familienfreundlichsten Betriebe dann in fünf Kategorien aus. Die drei am besten gereihten Unternehmen und Institutionen der jeweiligen Kategorien können dann am Staatspreis „Familie & Beruf“ – der von Bundesministerin Claudia Plakolm (ÖVP) im Frühjahr 2026 vergeben wird – teilnehmen.

