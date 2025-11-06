Roadtrip nach Afrika: „Wollen die Welt auf eigene Weise erleben“

Sie erfüllen sich den Traum vom mobilen Zuhause: In zwei Bussen wollen Ismael (20), Leon (19), Mona (20), Levin (20), David (20) und Moritz (22) von Kärnten in die Republik Senegal reisen. Etwa ein Jahr werden sie unterwegs sein.

Eine besondere Reise haben Ismael, Leon, Mona, Levin und David am 25. Oktober 2025 angetreten. Im kommenden Jahr wollen sie mit zwei Bussen von Klagenfurt nach Marokko und weiter durch Afrika reisen. „Wir wollen zeigen, wie einfach es sein kann, loszulassen, frei zu sein und die Welt auf eigene Weise zu erleben“, berichten sie im Gespräch mit 5 Minuten. Ihre Tour halten die jungen Freigeister – die aus Kärnten sowie der Steiermark stammen – auch online fest.

Gemeinsam ins Abenteuer

„Moritz beendet bis Anfang Jänner noch seinen Zivildienst in Klagenfurt und stößt danach noch zu uns dazu.“ Danach ist die Gruppe – welche sich selbst als NomadicNoise bezeichnet – komplett. „Uns alle verbindet der Wunsch, zu reisen, neue Perspektiven zu gewinnen und Menschen zu inspirieren“, erklären sie ihre Beweggründe. „Auslöser war Davids Reise nach Marokko vor etwa einem Jahr. Dort hat er gesehen, wie viele Camper unterwegs sind, und sich gedacht, wie spannend es wäre, selbst mit einem Camper dorthin zu fahren.“ Levin stand ebenfalls ein Bus zur Verfügung und so beschlossen die beiden, dass sie gemeinsam losfahren. Nach und nach kam auch der Rest der Truppe hinzu.

Intensive Vorbereitung

Herausforderungen gab es bereits vor dem Abenteuer genug: „Die Monate davor waren intensiv: Wir haben die Busse ausgebaut, das Projekt aufgestellt, Videos vorproduziert, Kanäle aufgebaut und alles für den Start vorbereitet. Gleichzeitig ging es um persönliche Vorbereitung – das Nötigste dabeihaben, aber nicht zu viel, weil der Platz im Bus begrenzt ist.“ Hinzu kamen außerdem Arzttermine, Impfungen und die Zusammenstellung einer Reiseapotheke. „Alles in Absprache mit unserem Tropenarzt.“

Von Kärnten bis Senegal

Nun lautet das Motto Reisegruppe aber: „Der Weg ist das Ziel. – Wir planen grundsätzlich nicht weit im Voraus und haben keinen festen Zeitplan. Wir fahren ohne Stress über Landstraßen, halten dort, wo es schön ist […].“ So haben sie ihre erste Nacht direkt hinter der italienischen Grenze verbracht. „Unterwegs wollen wir Freunde besuchen, mit Menschen in Kontakt kommen, lokale Kulturen erleben und wirklich eintauchen, anstatt nur vorbeizufahren.“ Des Weiteren ist geplant, in Senegal auf einem Bauernhof mitzuarbeiten und „landwirtschaftliche Erfahrungen sammeln“. Ungefähr ein Jahr wollen die sechs unterwegs sein – ohne strengen Zeitrahmen. Highlights ihrer Reise posten sie sowohl in den sozialen Medien als auch auf ihrem Blog.