Sonnige Wende in Kärnten: Nebel lichtet sich zur Mittagszeit

Der Freitag startet in Kärnten verbreitet mit Nebel und Hochnebel. Abseits der Niederungen wartet jedoch strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf 5 bis 13 Grad.

Mittags bricht die Nebeldecke vielerorts auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Eine Ausnahme gibt es allerdings: „Im östlichen Klagenfurter Becken kann es lokal wieder bis in den Nachmittag hinein nebelig-trüb bleiben“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Je nach Nebel und Sonnenscheindauer liegen die Höchstwerte zwischen 5 und 13 Grad.