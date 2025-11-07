Online-Kreditbetrug: 55-Jähriger wurde um mehrere tausend Euro abgezockt

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land fiel auf ein betrügerisches Kreditangebot im Internet herein. Über soziale Medien wurde ihm ein vermeintlich günstiger Kredit versprochen, am Ende verlor er mehrere tausend Euro.

Der 55-Jährige dachte, dass er ein gutes Kreditangebot machen würde, jetzt ist er mehrere tausend Euro los.

Ein 55-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist Opfer eines dreisten Online-Betrugs geworden. Laut Polizei wurde der Mann im Oktober über ein soziales Netzwerk von einer unbekannten Person kontaktiert, die ihm ein vermeintlich attraktives Kreditangebot unterbreitete.

„Kreditversicherungsvertrag“ bezahlt

Nachdem der 55-Jährige Interesse an einem Kredit in der Höhe von mehreren zehntausend Euro bekundet hatte, nahm der Betrüger über einen Nachrichtendienst direkten Kontakt mit ihm auf. Im Verlauf der Kommunikation wurde der Mann mehrmals aufgefordert, einen sogenannten „Kreditversicherungsvertrag“ abzuschließen, angeblich als Voraussetzung für die Auszahlung des Kredits. Gutgläubig führte der Kärntner daraufhin mehrere Überweisungen auf ausländische Konten durch. Kurz darauf brach der Kontakt ab, die versprochene Kreditsumme blieb aus. Dem Mann entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.