„Seele des Carinthischen Sommers“: Gerda Fröhlich ist verstorben

Gerda Fröhlich ist am Donnerstag kurz nach ihrem 82. Geburtstag verstorben. Die gebürtige Wienerin und Wahl-Villacherin war langjährige Ehrenintendantin des Carinthischen Sommers.

„Mit Gerda Fröhlich verlieren wir eine Persönlichkeit, die unzähligen Menschen Kultur in angenehmster Weise nahegebracht und vermittelt hat“, betonte Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) am Freitag. „Sie steht nach wie vor für den Erfolg des Carinthischen Sommers, der wichtigsten Festspiele Kärntens, die in Villach und Ossiach beheimatet sind.“

Ehrenintendantin des Carinthischen Sommers

Fröhlich studierte Theaterwissenschaften an der Universität Wien und startete ihre berufliche Laufbahn als Assistentin beim gerade frisch gegründeten Carinthischen Sommer 1969. 1980 übernahm sie als erste Frau Europas in dieser Funktion die Intendantenstelle und blieb es bis 2003. Künstlerische, organisatorische und finanzielle Alleinverantwortung lagen bei ihr. Kultur sah und lebte sie nicht nur als Beruf, sondern auch als private Erfüllung. Albel: „Gerda Fröhlich war über mehr als zwei Jahrzehnte die Seele des Carinthischen Sommers, er war ihr ein Herzensanliegen, ebenso wie die vielfältige kulturelle Bereicherung, die unsere Stadt dadurch erfahren durfte.“

Bis ins hohe Alter Kulturschaffende

Neben einem Lehrauftrag an der Kunst-Universität Wien, als Musikbeirätin des Bundesministeriums, Jurymitglied bei unzähligen internationalen Bewerben war Fröhlich auch als Dramaturgin und Librettistin für Musiktheater-Auftragswerke tätig. Selbst im Ruhestand organisierte die nunmehrige Ehrenintendantin des Carinthischen Sommers, die stets an einem interessant-kritischen Meinungsaustausch Gefallen fand, ehrenamtlich unzählige Kunstprojekte, darunter auch etliche sakrale Projekte in der Stiftskirche Ossiach.

Grande Dame der Kärntner Kulturszene

Tief betroffen zeigte sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) über die Nachricht. „Mit Gerda Fröhlich verliert Kärnten eine leidenschaftliche, kluge und engagierte Kulturschaffende, die das Musik- und Kulturleben unseres Landes über viele Jahre entscheidend geprägt hat. Ihre Handschrift als Intendantin des Carinthischen Sommers hat dem Festival neue Impulse verliehen und es nachhaltig geprägt.“ Kaiser sprach im Namen des Landes Kärnten der Familie, denFreunden sowie den Wegbegleitern von Gerda Fröhlich sein tief empfundenes Mitgefühl aus. „Kärnten verliert eine große Persönlichkeit der Kultur, deren Wirken weit über ihre Zeit als Intendantin hinaus nachhallt.“

