Deutsche wollte bei Nockis-Star einziehen: „Hat ihre Wohnung gekündigt“

Mit Sack und Pack stand eine Frau (76) am Mittwoch plötzlich vor dem Zuhause des bekannten Nockis-Sängers Gottfried Würcher. Sie war - wie berichtet - einem Betrüger auf den Leim gegangen. "Haben ihr erstmal einen Kaffee gemacht."

Eine Deutsche (76) wurde unlängst um mehrere tausend Euro gebracht. Ein Betrüger gab sich als ein bekannter Entertainer aus und spielte ihr vor, finanzielle Probleme zu haben. 5 Minuten hat berichtet. Mehr dazu unter: „Bekannter Entertainer“ führte Frau fast zwei Jahre an der Nase herum. Der Fall erreichte seinen Höhepunkt, als die Frau mit Sack und Pack vor dem Zuhause des Nockis-Sängers Gottfried Würcher stand. „Sie hat ihre Wohnung in Deutschland gekündigt und ihren gesamten Hausrat mit einem Speditionsunternehmen nach Kärnten verfrachtet“, berichtet der 67-Jährige in den sozialen Medien.

Betrüger lockte mit gefälschtem Musiker-Profil

Immer wieder warnt die Band vor Fakeprofilen und Fakenachrichten, welche sowohl Würcher persönlich als auch die Nockis betreffen. Doch bis zu der Pensionistin war das offenbar noch nicht durchgedrungen. Monatelang ließ sie sich von dem Betrüger täuschen, schickte ihm Geld in Form von Gutscheincodes und Geschenkkarten. „Daraus entstand schließlich ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro“, heißt es vonseiten der Kärntner Landespolizeidirektion.

Schlagersänger reagierte verständnisvoll

„Meine Lebensgefährtin und ich haben ihr einen Kaffee gemacht und parallel die Polizei alarmiert“, erzählt Würcher. Die Frau ist in der Zwischenzeit wieder nach Deutschland gereist. Dort kann sie vorerst in dem Beherbergungsbetrieb unterkommen, in dem sie gearbeitet hat. Der Nockis-Sänger betont abschließend: „Ich bitte euch – passt auf! Es gibt nur die beiden offiziellen, verifizierten Seiten der Nockis auf Facebook und Instagram und kein persönliches Gottfried oder Friedl Würcher Social-Media-Profil.“