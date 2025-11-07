Hubschrauber und Fallschirmspringer über Kärnten

Bis zum 14. November 2025 werden am Kärntner Himmel vermehrt Luftfahrzeuge des Bundesheeres zu sehen und zu hören sein. Grund ist eine großangelegte Übung.

Über 500 Soldaten nehmen an der Bundesheer-Übung, welche unter dem Namen „Tiefeinsatz“ geführt wird, teil. „Dabei kommen auch eine C-130 Hercules Transportmaschine, zwei Hubschrauber vom Typ ‚S-70 Black Hawk‘, vier ‚Agusta Bell 212‘ und eine ‚Bell OH-58 Kiowa‘ zum Einsatz“, heißt es am Freitag in einer Pressemitteilung des Militärkommandos Kärnten.

Teilnehmende Bataillons des Bundesheers Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt

Villacher Pionierbataillon 1

Verbände der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf

Miliz-Jägerkompanie Villach

Soldaten des Jägerbataillons 24 aus Lienz

Jägerzug des Jägerbataillons 8 aus Salzburg

Fliegerabwehrbataillon 2 aus Zeltweg

©Manfred Raunegger/Bundesheer Über 500 Soldaten aus Kärnten, Osttirol, Salzburg und der Steiermark nehmen an der Bundesheer-Übung teil.

Militär probt in Kärnten

Ihren Höhepunkt erreicht die Übung zwischen dem 10. und 13. November. In dieser Zeit werden vermehrt Fallschirmsprünge und Hubschrauberlandungen über die Bühne gehen. Betroffen sind vor allem die Bezirke Klagenfurt, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan – speziell auch der Nahbereich der Khevenhüller-Kaserne, „wo die Hubschrauber während der Ausbildung stationiert sein werden“, so Vizeleutnant Christian Debelak, Sprecher des Militärkommandos.

Simulierter Überfall

„Ausbildungsziel ist der gefechtsmäßige Lufttransport und die Luftlandung bei Tag und Nacht, in verschiedene Landezonen mit unterschiedlichen Geländeformen […].“ Ein besonders Highlight der Übung wird ein simulierter Überfall nach einer Luftlandung im Raum Althofen bzw. Hirt sein. Das Militärkommando ersucht um Verständnis für den auftretenden Hubschrauberlärm. Witterungsbedingte Änderungen sind möglich.