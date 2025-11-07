Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt das Schild "Landesgericht Klagenfurt".
Ein Missbrauchsfall beschäftigt kommende Woche das Klagenfurter Landesgericht.
Klagenfurt
07/11/2025
Prozessbeginn
Gericht

Schwere Vorwürfe: Ex-Vereinsmitarbeiter soll Kinder missbraucht haben

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs muss sich ein ehemaliger Mitarbeiter eines bekannten Kärntner Sportvereins am Mittwoch vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)

Der 22-Jährige war – wie berichtet – bei einem bekannten Kärntner Sportverein beschäftigt. Diese Position nutzte er aus, um sich das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu erschleichen. „Mit Trikots, Trainingskleidung, Fußbällen oder Geld“, wie es im aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt heißt. In der Folge soll er seine Opfer „teils schwer sexuell missbraucht“ haben. Auch wird ihm zur Last gelegt, „bildlich sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial und bildlich sexualbezogene Darstellungen von diesen minderjährigen Personen erstellt zu haben.“ Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Angeklagtem drohen bis zu 15 Jahre Haft

Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Am kommenden Mittwoch, dem 12. November 2025, muss er sich vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Diesem sitzt Richter Gernot Kugi vor. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten fünf bis 15 Jahre Haft sowie die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: