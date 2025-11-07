Ausweichmanöver: Auto prallt gegen Baum und Zaun

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf einer Gemeindestraße in Lanzendorf in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See. Eine 57-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Völkermarkt sah sich gezwungen, in einer Kurve einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. „In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Holzzaun und gegen einen Baum“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See. Die Lenkerin hatte Glück im Unglück. Denn obwohl an ihrem Wagen ein Totalschaden entstand, erlitt sie nur leichte Verletzungen. „Sie konnte in häusliche Pflege entlassen werden“, so die Polizisten abschließend.