Neues Shuttle stärkt Öffi-Angebot im Oberen Drautal

Mit dem Postbus-Shuttle „Oberes Drautal“ steht den Gemeinden Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Irschen und der Marktgemeinde Greifenburg ab 15. Oktober 2025 ein bedarfsorientiertes Verkehrsangebot zur Verfügung. Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative der Gemeinden, des Landes Kärnten und des Verkehrsverbundes Kärnten (VKG). „Damit lösen wir die Herausforderung der letzten Meile, ermöglichen Anbindungen an wichtige Mobilitätdrehscheiben und erhöhen so die Lebensqualität für die Bevölkerung vor Ort“, erläutert Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz. „Das Shuttle ist eine wichtige Ergänzung für den öffentlichen Verkehr in der Region und ein Angebot, von dem Pendler, Schüler, Senior, aber auch unsere Gäste gleichermaßen profitieren.“

©5 Minuten Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Freitag über den neuen Shuttle-Service informiert.

Rufbus-System

Fahrten können individuell gebucht werden – ohne fixe Fahrpläne, einfach über die App „wegfinder“, ausgewählte Partnerbetriebe oder telefonisch unter 0800 80 88 08. „Mit rund 300 Haltepunkten und barrierefreien Fahrzeugen bringen wir den öffentlichen Verkehr direkt zu den Menschen. Das Obere Drautal wird flächendeckend erschlossen“, so Tibor Jermendy, Head of Business Development, Österreichische Postbus AG. Gezahlt werden kann bar oder bargeldlos.

Zwei Euro Zuschlag

Die Fahrpreise orientieren sich an den Tarifen des Kärntner Verkehrsverbundes. Zusätzlich fällt ein Komfortzuschlag von 2 Euro pro Fahrt an. Zeitkarteninhaber (z. B. vom Kärnten Ticket, KlimaTicket Österreich, Schüler-, Lehrlings- und Studentenkarten) zahlen ebenfalls nur diesen Zuschlag. Kinder unter sechs Jahren sowie Personen mit Behindertenpass fahren kostenlos.„Mobilität darf keine Frage des Wohnorts sein“, betont Irschens Bürgermeister Manfred Dullnig (ÖVP) und Greifenburgs Bürgermeister Josef Brandner (ÖVP) ergänzt: „Mit der Etablierung des Postbus-Shuttles ist es gelungen, den Einwohnern unserer Marktgemeinde, aber auch der gesamten Bevölkerung im Oberen Drautal, ein großes Stück flexibler und dennoch umweltbewusster Mobilität zu ermöglichen.“ Auch der Bürgermeister der Gemeinde Dellach im Drautal, Johannes Pirker (ÖVP) freut sich über den ÖV-Ausbau im ländlichen Bereich: „Es ist ein großer Gewinn, es bietet absolute Flexibilität und Umweltfreundlichkeit – sowohl für unsere Bewohnerinnen und Bewohner als auch für unsere Gäste.“