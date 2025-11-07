Baumwipfel kracht auf Waldarbeiter: Seilbergung aus steilem Gelände

In Prebl im Lavanttal kam es am Freitag zu einem Forstunfall: Ein "Dürrling" löste sich von einem Baum und krachte auf den Rücken eines 50-Jährigen. Er musste mittels Seilbergung gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden.

Am 7. November war ein 50-jähriger Mann aus Wolfsberg in einem steilen Wald in Prebl mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er von zwei Männern unterstützt. Doch dann passierte es: Als die Männer einen Baum fällten, wurde ein „Dürrling“ von einem danebenstehenden Baum losgelöst und traf den 50-Jährigen am Rücken. Seine beiden Begleiter leisteten sofort Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. „Der unbestimmten Grades verletzte 50-Jährige musste mittels Seilbergung durch den Rettungshubschrauber C11 aus dem steilen Gelände geborgen und in das Klinikum eingeliefert werden“, informiert die Polizei. Neben der Polizei stand die Feuerwehr Prebl sowie die Bergrettung St. Andrä im Lavanttal im Einsatz.