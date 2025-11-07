Trüb oder traumhaft? So wird das Wetter am Wochenende in Kärnten

Das Wochenende steht vor der Tür! Ob auf die Kärntnerinnen und Kärntner goldenes Ausflugswetter oder doch eher trübes Kuschelwetter wartet, erfährst du in unserer Wochenendprognose.

Wer am Samstag (8. November) in Kärnten Sonne tanken will, braucht Geduld: In großen Teilen des Landes hält sich der Hochnebel hartnäckig, besonders im Klagenfurter Becken bleibt es vielerorts bis zum Nachmittag trüb. „Dann ziehen aus Osten hoch liegende Wolkenfelder auf, die den Nebel voraussichtlich auch hier auflösen“, informierten die Experten der GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen am Samstag zwischen 5 und 10 Grad, wobei die 10 Grad hauptsächlich in höheren Lagen mit Sonne erreicht werden.

Sonntagswetter mit Sonnenstunden

Am Sonntag schaut’s dann deutlich freundlicher aus: Ein leichter Nordwind bläst den Nebel fort und am Nachmittag scheint in weiten Teilen Kärntens die Sonne. „Selbst im östlichen Klagenfurter Becken stehen dann die Chancen für die eine oder andere Sonnenstunde gut“, heißt es seitens der GeoSphere. Die Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad. Die neue Woche startet mit ähnlichem Herbstwetter: Auch am Montag ist es über den Tälern und Becken in der Früh oft nebelig, später überwiegt wieder der Sonnenschein – außer im Klagenfurter Becken, wo sich der Nebel erneut zäh zeigen kann.