Brandgeruch aus Wohnung – Nachbarn reagieren blitzschnell

Am 6. November wurden die Fire Veiter, wie die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan genannt wird, gegen halb zehn Uhr abends alarmiert: In einem Mehrparteienhaus in der Leopold-Polanz-Straße in St. Veit waren Nachbarn auf den Alarm eines Heimrauchmelders aufmerksam geworden. Als sie sich die Sache näher ansahen, stellten sie fest, dass Brandgeruch aus der Wohnung drang. Da in der Wohnung Licht leuchtete, gingen sie davon aus, dass sich jemand in der betroffenen Wohnung aufhielt. Sie verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.

Essen am Herd verbrannt

„Als der erste Atemschutztrupp in die Wohnung vordringen wollte, verließ der Wohnungsinhaber gerade die Wohnung“, schilderten die Fire Veiter die Situation vor Ort. Die Florianis stellten daraufhin eine Verrauchung der Wohnung fest. Und die Ursache war schnell gefunden: ein Topf mit verbranntem Essen am Herd. „Der Topf wurde ins Freie gebracht und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Nach 40 Minuten wurde die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt“, erklären die Fire Veiter abschließend.