Trauer in Kärnten: Grünes Urgestein und Alpenführer verstorben

Die Kärntner Grünen trauern aktuell um eines ihrer Gründungsmitglieder: Der Geologe Volker Ertl, der sich jahrelang in Spittal engagiert und die grüne Bewegung in Oberkärnten maßgeblich geprägt hat, schloss am 21. Oktober 2025 seine Augen für immer. Er wurde 81 Jahre alt. Doch nicht nur politisch war Volker Ertl aktiv: Als langjähriges Mitglied des Alpenvereins Spittal war er für seine legendären Führungen in entlegene Gegenden bekannt. Am 12. November findet um 14 Uhr in der Aussegnungshalle Spittal an der Drau eine Trauerfeier für den Verstorbenen statt.