Volksschulbrand in Klein St. Paul: 8 Feuerwehren kämpfen gegen Flammen

Am Abend des 7. November brach in der alten Volksschule in Klein St. Paul ein Dachstuhlbrand aus. Acht Feuerwehren kämpfen dort mit 120 Mann gegen die Flammen.

Aktuell (7. November, 21.30 Uhr) ist in Klein St. Paul im Bezirk St. Veit ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten zugange: Der Dachstuhl der alten Volksschule ist dort in den Abendstunden in Brand geraten. Abschnittsfeuerwehrkommandant Bernhard Schneider schildert gegenüber 5 Minuten die Situation: „Das Feuer ist im Griff, aber es brennt definitiv noch.“ Momentan sind acht Feuerwehren mit 22 Autos und 120 Mann im Einsatz und bekämpfen die Flammen. Laut ersten Informationen soll es keine Verletzten geben. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.