Auf Kärnten wartet ein nebliger Start ins Wochenende

Das Wochenende startet in Kärnten mit zähem Nebel. Dieser lichtet sich laut Information der GeoSphere Austria nur langsam, vor allem im Klagenfurter Becken hält er sich laut Prognose bis in den Nachmittag. „Dann ziehen aus Osten hoch liegende Wolkenfelder auf, die den Nebel voraussichtlich auch hier auflösen“, erklären die Meteorologen. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 5 und 10 Grad. Was das Wochenende in Kärnten wettertechnisch sonst noch bereithält, erfährst du hier: Trüb oder traumhaft? So wird das Wetter am Wochenende in Kärnten.