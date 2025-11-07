Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt die nebelverhangene Drau im Herbst,
In Kärnten wird es am Samstag vielerorts neblig.
Kärnten
07/11/2025
Wetterprognose

Auf Kärnten wartet ein nebliger Start ins Wochenende

Am Samstag erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner herbstliches Wetter: In großen Teilen des Landes wird es vor allem neblig.

von Gerrit Tscheru
Das Wochenende startet in Kärnten mit zähem Nebel. Dieser lichtet sich laut Information der GeoSphere Austria nur langsam, vor allem im Klagenfurter Becken hält er sich laut Prognose bis in den Nachmittag. „Dann ziehen aus Osten hoch liegende Wolkenfelder auf, die den Nebel voraussichtlich auch hier auflösen“, erklären die Meteorologen. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 5 und 10 Grad. Was das Wochenende in Kärnten wettertechnisch sonst noch bereithält, erfährst du hier: Trüb oder traumhaft? So wird das Wetter am Wochenende in Kärnten.

