Einbrecher wütet in St. Veit: Bewegungsmelder zerstört, Haus durchwühlt

Mit der Dämmerung kamen am Freitag auch die Einbrecher nach St. Veit an der Glan. Unbekannte brachen in ein Einfamilienhaus ein und machten dort den Bewegungsmelder unschädlich. Sie erbeuteten wertvolle Münzen, Geld und Schmuck.

Am 7. November trieben Einbrecher in St. Veit an der Glan ihr Unwesen. Wie die Polizei informiert, schlug ein unbekannter Täter zwischen 16.25 und 20.10 Uhr die Fensterscheibe im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses ein und drang so in das Haus ein. Danach schlug der Unbekannte den Bewegungsmelder im Haus aus der Wand, um unbemerkt das gesamte Haus durchsuchen zu können. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld, Gold- und Silbermünzen sowie Schmuck in unbekannter Höhe gestohlen“, erklärt die Polizei abschließend.