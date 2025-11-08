Almgasthaus trauert: Paula backt jetzt Kaiserschmarrn im Himmel

„Dein Wirtshaus war voll, dein Herz noch voller. Für jeden ein Platz, niemand war zu viel. Jetzt hebst du dein Glas da oben, laut und heiter, denn deine Freude klingt dort weiter“ – mit diesem berührenden Gedicht nimmt die Familie Pipp auf der Parte Abschied von Oma Paula. Die langjährige Gastwirtin des Almgasthauses Pipp auf der Dellacher Alm verstarb am 6. November 2025 im 95. Lebensjahr. Damit folgt sie ihrem Mann Johann nach, der im Juli des Vorjahres seine Augen für immer geschlossen hat.

Verabschiedung am 11. November

Die Trauerfamilie erklärt in den sozialen Medien: „In Trauer geben wir bekannt, dass nun auch unsere liebe Oma und beste Gastwirtin Paula ihrem Kaiserschmarren-Koch gefolgt ist. Jetzt wird ,Paulas Kaiserschmarren‘ im Himmel wieder gemeinsam gebacken.“ Am 10. November wird um 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Mellweg für Paula Pipp gebetet, am 11. November um 14 Uhr findet in die Pfarrkirche Mellweg die Verabschiedung statt. Die Urnenbeisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie stattfinden.