Kärnten feiert seine Traditionen: Brauchtumsmesse steht vor der Tür

Von 14. bis 16. November stehen in der Klagenfurter Messe Kärntner Volkskultur und Brauchtum im Mittelpunkt. Auch heuer wartet bei der Brauchtumsmesse ein buntes Programm.

Von 14. bis 16. November steht die Messehalle 4 in Klagenfurt wieder ganz im Zeichen der Volkskultur: Bei der 24. Kärntner Brauchtumsmesse präsentieren die Dachverbände der ARGE Volkskultur gemeinsam mit der Kulturabteilung des Landes ein vielseitiges Programm rund um Brauchtum und Tradition.

Breites Programm rund ums Brauchtum

Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher werden jährlich gezählt. Auch heuer wird wieder ein buntes Programm geboten: Vom Brauchtumsdorf mit Kunsthandwerk, Masken und regionalen Spezialitäten über eine Trachtenmodeschau bis hin zu Theater, Gesang und Tanz. Ein Schwerpunkt am Freitag widmet sich der Jugend – mit freiem Eintritt für angemeldete Kindergarten- und Schulgruppen (die Anmeldung ist per Mail bis 11. November an die Abteilung 14 – Kunst und Kultur möglich).

Volkstümliche Beiträge und Preisverleihungen

Am Samstag steht eine „kulturelle Präsentation der Regionen“ auf dem Programm, bei der Gruppen aus dem Lieser-, Malta- und Gurktal mit volkstümlichen Beiträge auftreten. Auch die slowenischen Kulturverbände sind mit Beiträgen und einem gemeinsamen Stand vertreten. Am Sonntag werden nach dem traditionellen Frühschoppenkonzert die Auszeichnung „Botschafter:in der Volkskultur“ sowie der Adi-Peichl-Preis vergeben. Erstmals wird heuer auch der Herbert-Flattner-Gedenkpreis verliehen. Als kulinarischer Partner der Volkskultur Kärnten wird das Genussland Kärnten für regionale Verköstigung bei der Messe sorgen.

Kaiser: „Feiern wir gemeinsam Volkskultur“

„Feiern wir gemeinsam Volkskultur und Brauchtum in all ihrer Vielfalt“, lädt Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser zum Besuch der Messe ein. Er dankt den vielen Vereinen, Verbänden und Ehrenamtlichen, „die Brauchtum und Volkskultur erlebbar und sichtbar machen“.