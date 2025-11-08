Kärnten trifft Wien: Club Carinthia feiert 40 Jahre mit Wappen-Ehrung

Der Club Carinthia Wien feierte am Freitagabend sein 40-jähriges Bestehen und erhielt dabei eine ganz besondere Auszeichnung: Landeshauptmann Peter Kaiser verlieh dem Netzwerk das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens.

Seit vier Jahrzehnten steht der Club Carinthia für Freundschaft, Zusammenhalt und Austausch zwischen Kärnten und der Bundeshauptstadt. In seiner Ansprache betonte Kaiser die Bedeutung dieses Engagements: „Der Club Carinthia Wien ist seit vier Jahrzehnten ein lebendiges Symbol für Zusammenhalt, Freundschaft und das Miteinander von Kärntnerinnen und Kärntnern über Landesgrenzen hinweg“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser in seiner Ansprache. „Mit der Verleihung des Landeswappens würdigen wir dieses langjährige Engagement für das Land Kärnten und seine Menschen.“ Club-Präsident Leo Stollwitzer nahm die Auszeichnung entgegen und sprach von einem „Zeichen des Vertrauens und der Verantwortung“, die Tradition des Clubs fortzuführen und weiterhin Verbindungen zwischen Kärnten und Wien zu stärken.

Rückblick mit Anekdoten und Musik

Zu den Ehrengästen des Abends zählten die Club-Gründer Axel Loisel, Wolfgang Rosam und Burgi Litschauer, die sich in humorvollen Anekdoten an die Anfänge vor 40 Jahren erinnerten. In einem von Kleine-Zeitung-Herausgeber Hubert Patterer moderierten Gespräch diskutierten unter anderem Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, Ex-Staatssekretär Josef Ostermayer und Gastgeber Hans Schmid über politische Meilensteine und die bleibende Bedeutung persönlicher Netzwerke. Für die musikalische Begleitung sorgten das Jazz-Duo Lassnig-Lerchbaumer und der Chor des Club Carinthia. Kulinarisch wurde der Abend zu einem kulinarischen Brückenschlag zwischen Kärnten und Wien, mit Kasnudeln und Kalbsgulasch.

Kärntner Spirit mit Blick in die Zukunft

Einen besonderen Akzent setzte Ex-Außenministerin Ursula Plassnik, die in ihrer Keynote die geopolitische Lage Europas und die Bedeutung regionaler Identität beleuchtete und zugleich ihre „kritische Liebesbeziehung“ zu Kärnten beschrieb Mit einem Ausblick auf die kommenden Jahre zeigte sich Kaiser überzeugt, dass der Club Carinthia auch künftig ein Ort des Dialogs, der Freundschaft und des gelebten Kärntner Spirits bleiben wird.