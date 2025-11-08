Alkolenker (21) kracht gegen Baum: Beifahrer (19) schwer verletzt

In Lienz kam ein 21-Jähriger Samstagfrüh mit dem Kastenwagen von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Beide Beifahrer wurden verletzt, einer davon schwer. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

In den frühen Morgenstunden des 8. November fuhr ein 21-jähriger Österreicher mit einem Kastenwagen im Stadtgebiet von Lienz Richtung Süden. Auf der Beifahrersitzbank befanden sich eine 19-Jährige und ein 19-Jähriger. Doch dann passierte es: „Gegen 4.50 Uhr kam der Kastenwagen – nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – am Ende einer langen Gerade in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und kollidierte frontal mit einem Baum“, erklärt die Polizei.

19-Jähriger schwer verletzt

Während der 21-Jährige und der 19-Jährige das Unfallwrack selbstständig verlassen konnten, wurde die 19-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 19-Jährige wurde schwer und die beiden anderen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. „Ein mit dem 21-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung“, so die Polizei. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Lienz sowie die Polizeiinspektion Lienz.