10-Millionen-Euro-Projekt: Neue Lieserbrücke freigegeben

Mit Freigabe des Radweges auf der neuen Lieserbrücke sind die Arbeiten nun endgültig abgeschlossen. Die bereits aus dem Jahr 1910 stammende Eisenbahnbrücke über die Lieser wurde abgetragen und durch eine neue, zweigleisige Stahlfachwerkbrücke nach den aktuellen Regeln der Technik ersetzt. Im Zuge des Projektes wurden durch vom Haupttragwerk auskragende Stahlkonstruktionen im Süden der Brücke, ein Gehweg und nordseitig ein Radweg errichtet. Die umfassenden Bauarbeiten konnten innerhalb von rund 10 Monaten planmäßig abgeschlossen werden, so in einer Aussendung der ÖBB. Seit 1. November ist der neue Radweg befahrbar.

Neuer Radwegabschnitt

Der Abschnitt des Radweges R1 am Brückentragwerk der Lieserbrücke ist nun fertig und an die Bestandstrecke angeschlossen. Östlich der Eisenbahnbrücke wurde ein neuer Radwegabschnitt von etwa 120 Meter Länge errichtet. Dieser Ast schließt nun nahtlos an die bereits vorhandene Unterführung Hößlgasse an und mündet in einem Bogen in den bestehenden Verlauf des R1. „Mit den Maßnahmen wurde die Sicherheit durch den komfortableren Verlauf des beliebten Drau Radweges R1 erheblich erhöht“, heißt es in der Aussendung.

Investition von 10 Millionen Euro

Für die umfassenden Maßnahmen inklusive der Errichtung des neuen getrennten Geh- und Radweges wurden rund 10 Millionen Euro investiert. An den Investitionskosten beteiligen sich neben den ÖBB das Land Kärnten mit rund 250.000 Euro und die Gemeinde Spittal mit 161.000 Euro.