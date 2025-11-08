„Jahrhundertprojekt“: Nächste Baustufe abgeschlossen

Im Zuge eines riesigen Gesamt-Infrastrukturprojekts saniert beziehungsweise erneuert die Stadtgemeinde Spittal neben der Abwasserbeseitigungsanlage auch die gesamte Wasserversorgungsanlage. Zudem werden weitere Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt. Nun konnte die nächste Baustufe erfolgreich abgeschlossen werden. 10 Millionen Euro hat die Stadtgemeinde Spittal für den innerstädtischen Bereich nordwestlich der Lieser in die Hand genommen. „Die städtische Infrastruktur ist die Basis unserer Lebensqualität und wirtschaftlichen Entwicklung. Mit diesem Jahrhundertprojekt wird unsere Stadt zukunftsfit gemacht und Spittal nimmt aufgrund der professionellen Abwicklung dieser riesigen und anspruchsvollen Maßnahmen eine Vorreiterrolle ein“, betonen Bürgermeister Gerhard Köfer und der zuständige Stadtrat Christoph Staudacher.

Abschluss der Baustufe

Die nun abgeschlossene Baustufe umfasst die Sanierung und Neuerrichtung der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen, die Modernisierung der Straßenbeleuchtung und die Asphaltierung der Fahrbahnen in folgenden Straßenzügen: Bereich Firma P&G, Sandleitenweg, Muldenweg, Türkweg, Auenweg, Oberdorfer Straße, Burgenlandstraße, Hochraingasse, Teurniastraße und Gartenstraße. Zudem wurden Durchflussmessungen eingebaut, um die Abwassermengen im Kanalsystem zu erfassen. Parallel dazu ist durch die Mitverlegung von Rohrverbänden für den fortschreitenden Glasfaserausbau vorgesorgt worden, so in der Aussendung. Derzeit werden in der Burgenlandstraße und Gartenstraße noch zwei Sickeranlagen errichtet, um die Oberflächenentwässerung weiter zu verbessern.

Nachhaltige Modernisierung der Beleuchtung

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes ist auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technologie. Insgesamt konnten bislang 246 Lichtpunkte inklusive der gesamten Infrastruktur neu errichtet beziehungsweise auf LED umgestellt werden. Durch diese Maßnahme wird eine jährliche Stromeinsparung von rund 55.850 kWh erzielt – das entspricht einer Kosteneinsparung von etwa 19.700 Euro brutto pro Jahr, so in der Aussendung vom Bürgermeisterbüro weiter.