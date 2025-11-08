Führerschein futsch: Lenker rast mit 197 km/h über die Autobahn

197 km/h statt 130 km/h... Bei einer Nachfahrt im Gemeindegebiet von Arnoldstein stießen die Beamten auf einem Raser der in der 130er Zone mit 197 km/h unterwegs war.

Im Zuge einer Nachfahrt von Beamten der Landesverkehrsabteilung auf der Südautobahn, A2, in Fahrtrichtung Wien wurde bei einem türkischen Fahrzeuglenker im Gemeindegebiet von Arnoldstein eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von durchschnittlich 67 km/h mittels geeichtem Tacho festgestellt. Erlaubt sind in diesem Abschnitt 130 km/h, so in der Aussendung.

Mehrere tausend Euro

Aufgrund der erheblichen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit wurde dem Lenker der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verwaltungsstrafverfahrens in der Höhe von mehreren tausend Euro wurde eingehoben.