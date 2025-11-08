Trauer um Kärntner Musikpädagogen: Er wird „unvergessen bleiben“

Die Nachricht vom Tod von Johannes Brummer, Pianist, Musikpädagoge und ehemaliger Vizerektor der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU), hat die Musik- und Kulturszene Kärntens erschüttert. Brummer hat jahrzehntelang Generationen von Musikern geprägt hat. „Er hat Spuren hinterlassen, die weit über seinen Tod hinaus in uns allen und vor allem in den vielen Musikerinnen und Musikern, deren Wege er geprägt hat, weiterleben werden“, heißt es in einer Aussendung vom Land Kärnten. Seit 1980 prägte Johannes Brummer als Lehrender am Kärntner Landeskonservatorium unzählige Karrieren, förderte Talente und setzte sich für die Jugend ein. „Sein umfassendes Wissen im Bereich der Musiktheorie hat wesentlich zur Weiterentwicklung des Studienangebotes in Kärnten beigetragen“, betonen Landeshauptmann Peter Kaiser, GMPU-Rektor Roland Streiner und Universitätsratsvorsitzender Christian Liebhauser-Karl.

Unermüdliches Engagement

Die Musik sei die wesentlichste Aufgabe im Lebens Brummers gewesen, erinnert Kaiser. „Sein unermüdliches Engagement und der Wille, seine Ziele auch umzusetzen, haben ihn ausgezeichnet“, betonte der Kulturreferent. Dieser Einsatz habe auch maßgeblich zur Gründung der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik beigetragen. „Unsere Gedanken sind nun bei den Hinterbliebenen. Ihnen wünsche ich die nötige Kraft, um den Verlust zu überwinden“, so Kaiser und weiter: „Uns wird er mit allem was er für die Musikszene in Kärnten getan hat unvergessen bleiben.“

Im Jahr 2022: Professortitel verliehen

Johannes Brummer war seit 1980 als Lehrender am Kärntner Landeskonservatorium tätig. Zehn Jahre später wurde er in den Direktionsbeirat für den Bereich Musiktheorie gewählt. Bis zur Gründung der GMPU war er als Vizerektor tätig. Diese Funktion übte er an der GPMU bis zu seiner Pensionierung aus. Zu seinem Nachfolger als Vizerektor für die Bereiche „Lehre, Kooperation und Studienbetrieb“ wurde Jakob Gruchmann-Bernau bestellt. Ein besonderes Anliegen war dem gebürtigen Klagenfurter die Jugendförderung. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung und dem Erfolg des bundesweitern Wettbewerbes „Prima La Musica“ beteiligt. Von 1985 bis 2005 war er zudem als Aufnahmeleiter im Bereich klassische Musik im ORF-Kärnten tätig und engagierte sich jahrelang im Vorstand der „Jeunesse Musicale Kärnten“. Als Musiker veranstaltete er gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit Brummer Hauskonzerte für die Patientinnen und Patienten im Rehabilitationszentrum Althofen. Im Jahr 2022 wurde Brummer von LH Kaiser der Berufstitel Professor verliehen.