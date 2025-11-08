Nordwestwind bringt Sonnenschein nach Kärnten

Nach einem nebligen Morgen wird es am Sonntag überall sonnig. In den Bergen bleibt es größtenteils klar, nur einzelne Gipfel im Tauernhauptkamm liegen zeitweise in Wolken.

„Am Sonntag dreht der Wind auf Nordwest bis Nord“, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Der sorgt dafür, dass sich der Hochnebel im Tagesverlauf auch im Klagenfurter Becken auflockert. „Spätestens am Nachmittag gibt es voraussichtlich überall strahlend sonniges Wetter mit nur dünnen, hohen Schleierwolken am Himmel“, so die Prognose. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 7 und 12 Grad.

Am Berg:

Am Berg überwiegt der Sonnenschein. „In den Vormittagsstunden kann sich gebietsweise zwischen 900 und 1100m noch Nebel halten. Meist lichtet sich dieser aber und es scheint dann für einige Stunden die Sonne“, so die GeoSphere Austria. Am Tauernhauptkamm können allerdings Wolken die Sonne verstecken. Am Nachmittag verschleiert der Nebel die Gipfel. Die Tageshöchstwerte liegen auf 1000 Metern Höhe etwa 6 Grad, auf 2000 Meter rund 0 Grad und auf 3000 Meter minus 6 Grad.