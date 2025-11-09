Einbruch im Lavanttal: Wertvolle Uhren gestohlen

Im Lavanttal trieben gestern Einbrecher ihr Unwesen. Sie brachen in einen Nebenwohnsitz ein und stahlen wertvolle Uhren aus dem Haus. Bislang wurden die Täter noch nicht gefasst.

Am 8. November gingen im Lavanttal Einbrecher um: Wie die Polizei informiert, brachen unbekannte Täter zwischen 15 und 21.30 Uhr in ein als Nebenwohnsitz genutztes Haus im Bezirk Wolfsberg ein. Und dabei machten sie reiche Beute: Sie stahlen mehrere hochwertige Uhren aus dem Haus. „Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest“, erklärt die Polizei abschließend.