Skip to content
Region auswählen:
/ ©sdecoret-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Dieb verschafft sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Am Samstag stahlen Einbrecher im Bezirk Wolfsberg wertvolle Uhren.
Lavanttal
09/11/2025
Aus Nebenwohnsitz

Einbruch im Lavanttal: Wertvolle Uhren gestohlen

Im Lavanttal trieben gestern Einbrecher ihr Unwesen. Sie brachen in einen Nebenwohnsitz ein und stahlen wertvolle Uhren aus dem Haus. Bislang wurden die Täter noch nicht gefasst.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

Am 8. November gingen im Lavanttal Einbrecher um: Wie die Polizei informiert, brachen unbekannte Täter zwischen 15 und 21.30 Uhr in ein als Nebenwohnsitz genutztes Haus im Bezirk Wolfsberg ein. Und dabei machten sie reiche Beute: Sie stahlen mehrere hochwertige Uhren aus dem Haus. „Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest“, erklärt die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: