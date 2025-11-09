Katschberg Straße saniert – weitere Arbeiten folgen

Nach rund einem Monat Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten auf der Katschberg Straße abgeschlossen. In nächster Zeit folgen noch einige weitere Bauprojekte, bevor 2027 die große Sanierung des Katschbergtunnels startet.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Nach rund einem Monat Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten an der B99 Katschberg Straße abgeschlossen. Zwischen der Autobahnabfahrt Rennweg und Mühlbach sowie kurz vor der Passhöhe wurde die Fahrbahn in zwei Phasen erneuert. Rund 590.000 Euro investierte das Land Kärnten in die Maßnahme.

Mehr Sicherheit und Qualität auf Kärntens Straßen

„Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für mehr Sicherheit auf der Katschberg Straße und erhöhen zugleich die Qualität im Landesstraßennetz“, sagte Straßenbaureferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber bei einem Gemeindebesuch in Rennweg gemeinsam mit Bürgermeister Franz Aschbacher.

Katschbergtunnel wird ab 2027 saniert

Auch in den kommenden Jahren bleibt die B99 ein Schwerpunkt im Kärntner Straßenbauprogramm. 2026 und 2027 werden weitere rund zwei Millionen Euro investiert, um Abschnitte der Straße und Stützbauwerke entlang des Katschbaches zu erneuern. Die Arbeiten erfolgen auch mit Blick auf die geplante Sanierung des Katschbergtunnels, mit der die ASFINAG ab 2027 beginnt und die mehrere Jahre dauern soll. „Um eine gleichzeitige Baustellensituation auf der Landesstraße zu vermeiden, ist es unser Ziel, die Arbeiten an der B99 bereits im Vorfeld weitestgehend abzuschließen“, so Gruber.