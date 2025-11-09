Streit in Wolfsberg eskaliert: Drei Männer verletzt, eine Festnahme

Vor einem Lokal in Wolfsberg ging es gestern Nacht heiß her: Es kam zu einer Rauferei zwischen einem Russen und einem Wolfsberger – dabei wurde jedoch auch ein Unbeteiligter verletzt, der den Streit schlichten wollte.

Vor einem Lokal in Wolfsberg kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei.

Vor einem Lokal in Wolfsberg kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei.

Turbulente Szenen ereigneten sich in der Nacht auf den 9. November vor einem Lokal in Wolfsberg: Zwischen einem 30-jährigen Russe und einem 32-jährigen Mann aus Wolfsberg soll es gegen 1 Uhr morgens zum Streit gekommen sein. Die beiden waren nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Dabei kam es zu einer gegenseitigen Körperverletzung.

27-Jähriger schritt ein und wurde ebenfalls verletzt

Doch nicht nur die beiden Männer kamen zu Schaden: „Ein 27-jähriger Mann aus Wolfsberg, der den Streit schlichten wollte, wurde dabei ebenfalls unbestimmten Grades verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Doch damit nicht genug: Als die Polizei erschien, attackierte der 30-jährige Mann seinen 32-jährigen Kontrahenten erneut mit Faustschlägen im Gesicht – und das während der Amtshandlung. „Er wurde sogleich festgenommen“, so die Polizei.

Nach Festnahme drohte 30-Jähriger mit dem Umbringen

Und auch nach der Festnahme war noch nicht Schluss. Der 30-Jährige bedrohte beide Kontrahenten gefährlich mit dem Umbringen. „Der Verdächtigte wurde vorerst ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt und nach Abschluss der Erhebungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, erklärt die Polizei abschließend. Alle Opfer lehnten eine Verständigung der Rettung ab.