Frühlingsgefühle im November: So wird das Wetter diese Woche in Kärnten

Der November zeigt sich auch in den kommenden Tagen meist von seiner milden Seite. Was das Wetter in Kärnten diese Woche im Detail bereithält, erfährst du hier.

Auf die Kärntnerinnen und Kärntner warten so einige goldene Herbststunden.

Auf die Kärntnerinnen und Kärntner warten so einige goldene Herbststunden.

Der November bringt kommende Woche noch so einige goldene Stunden nach Kärnten. Während sich in manchen Regionen der Nebel hartnäckig hält, dürfen sich viele Kärntnerinnen und Kärntner auf strahlenden Sonnenschein und für die Jahreszeit erstaunlich milde Temperaturen freuen.

Montag: Auf Nebel folgt großteils Sonne

Zum Wochenstart am 10. November bleibt’s laut Prognosen der GeoSphere Austria vor allem in Unterkärnten länger trüb. Nebel oder flacher Hochnebel können sich vor allem im Klagenfurter Becken bis in den Vormittag hinein halten. Im Rest des Landes löst sich der Frühnebel aber rasch auf und die Sonne setzt sich bei wolkenlosem Himmel durch. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad – perfektes Wetter für einen herbstlichen Spaziergang.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Dienstag: Mildes Herbstwetter

Auch am Dienstag bleibt es in Kärnten vielerorts freundlich und sonnig. Nur zu Beginn des Tages ziehen ein paar hohe Wolkenfelder durch, danach dominiert laut den Wetterexperten von GeoSphere wieder sonniges Herbstwetter. Im östlichen Klagenfurter Becken kann sich der Nebel bis gegen Mittag halten. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad, in den höheren Lagen Westkärntens können die Temperaturen sogar bis zu 14 Grad erreichen.

Mittwoch: Strahlender Herbsttag voraus

Zur Wochenmitte präsentiert sich Kärnten von seiner schönsten Seite: Abgesehen von vereinzeltem Frühnebel ist laut GeoSphere mit strahlendem Sonnenschein zu rechnen. Mit 8 bis 13 Grad bleibt es angenehm mild.

Donnerstag: Unten Nebel, oben frühlingshaft

Am Donnerstag wird das strahlende Herbstwetter teilweise von typischem Novemberwetter abgelöst: Der Nebel wird stellenweise zäh und löst sich vielerorts nur langsam auf, so die Prognosen der GeoSphere. Wer allerdings über die Nebelgrenze hinauskommt, kann sich über angenehme Temperaturen freuen. In den Hochlagen sind bis zu 15 Grad möglich, während es in den Nebelgebieten im Tal bei rund 7 Grad bleibt. Auf den Bergen herrscht mit etwa 9 Grad auf 2000 Metern ungewöhnlich mildes Wetter.