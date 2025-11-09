Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kärnten Sport
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist Magdalena Lobnig beim Rudern in Action.
Magdalena Lobnig errang bei den Weltmeisterschaften im Küstenrudern in der Türkei die Silbermedaille.
Kärnten/Türkei
09/11/2025
Magdalena Lobnig

Nach Abschiebung aus der Türkei: Kärntnerin rudert zu WM-Silber

Das Kärntner Ruderass Magdalena Lobnig bewies wieder einmal ihr Können. Trotz widrigster Bedingungen (sie musste die Türkei zunächst wegen eines falschen Visums verlassen) ruderte sie heute zu WM-Silber.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Trotz großer Scherereien bei der Einreise – die Kärntnerin wurde wegen eines falschen Visums aus der Türkei abgeschoben – ließ sich Kärntens Ruderass Magdalena Lobnig nicht beirren und errang den beeindruckenden zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften im Küstenrudern in der Türkei im olympischen Beach-Sprint-Bewerb. Die Titelverteidigerin musste sich im Finale der Neuseeländerin Emma Twigg geschlagen geben.

„Die Erfolgsmeldungen nehmen kein Ende“

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer gratulieren der Athletin herzlich. Lobnig habe trotz der Reisepassprobleme im Vorfeld einmal mehr Nervenstärke bewiesen. „Die Erfolgsmeldungen nehmen kein Ende. Vor drei Wochen wurde sie im Beach-Sprint Europameisterin im Einer, jetzt steht sie ein weiteres Mal im internationalen Rampenlicht“, so Kaiser und Arthofer unisono. Mit harter Arbeit und beeindruckender Konstanz zeige Lobnig, was im österreichischen Rudersport möglich ist.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: