Nach rund drei Monaten Bauzeit ist die Göriacher Straße in Lurnfeld wieder geöffnet. Die Sanierung der wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Göriach und Tröbach soll unter anderem die Verkehrssicherheit verbessern.

Nach rund dreimonatiger Bauzeit wurde die Göriacher Straße in der Marktgemeinde Lurnfeld feierlich wiedereröffnet. Die Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Göriach und Tröbach sowie zu den Göriacher und Tröbacher Almen ist eine wichtige Verkehrsader für die Bevölkerung, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Tourismus der Region. Aufgrund ihres desolaten Zustandes war eine grundlegende Instandsetzung notwendig geworden.

Investition in Höhe von 350.000 Euro

„Mit den Instandsetzungsmaßnahmen haben wir nicht nur die Verkehrssicherheit maßgeblich verbessert, wir steigern damit die Mobilität der Bevölkerung, erleichtern die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung und stärken wertvolle regionale Infrastruktur. Aus dem Agrarreferat des Landes Kärnten haben wir dafür 140.000 Euro in die Hand genommen“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber im Zuge der Eröffnungsfeier. Insgesamt wurden rund 350.000 Euro in die Sanierungsarbeiten investiert.

Sanierung für mehr Verkehrssicherheit und bessere Infrastruktur

Die Bauarbeiten dauerten von Juli bis Mitte Oktober dieses Jahres. Der schlechte Straßenzustand hatte in den vergangenen Jahren wiederholt Sanierungen erforderlich gemacht, da Asphaltbrüche und ausgeschwemmte Bankette die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Nun wurde die gesamte Strecke auf einer Länge von rund 800 Metern instandgesetzt: Der Straßenunterbau wurde erneuert, ein Regenwasserkanal errichtet und die Fahrbahn mit einer neuen Asphaltdecke versehen. „Unsere Wege und Straßen sind die Lebensadern des ländlichen Raumes. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass Menschen hier leben, arbeiten und wirtschaften können. Jeden Euro den wir in unsere Straßeninfrastruktur stecken, investieren wir in die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort“, hebt Gruber die Wichtigkeit solcher Investitionen hervor. „Es freut mich, dass wir dieses Projekt umsetzen konnten und ich bedanke mich bei allen Projektbeteiligten recht herzlich“, so Gruber abschließend.