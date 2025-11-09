Einbruch: Diebe hinterließen in Firma eine Spur der Verwüstung

In Hermagor kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die Täter entwendeten einen Tresor und Bargeld, richteten zudem erheblichen Sachschaden an und versuchten, in ein weiteres Objekt einzubrechen.

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 8. November, 22.20 Uhr, und 9. November 2025, 12 Uhr, in ein Firmenobjekt in der Stadtgemeinde Hermagor ein, indem sie die Eingangstüre gewaltsam aufbrachen. Sie entwendeten einen im Boden verankerten Stahltresor und brachen einen Kaffeeautomaten auf. Daraus stahlen sie die Bargeldkassette. Weiter stahlen sie zwei Brecheisen und versprühten im Objekt zwei Pulverfeuerlöscher.

Diebe versuchten, in weiteres Gebäude einzubrechen

Der dadurch entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. In ein weiteres Firmenobjekt in der Nähe versuchten die unbekannten Täter ebenfalls einzubrechen. Dort wurde nichts gestohlen.