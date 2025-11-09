Mann in Lift eingeschlossen: Feuerwehr rückte zur Rettung aus

Am Sonntagvormittag blieb eine Person in einem Wohnhausaufzug stecken. Die Feuerwehr öffnete die Tür und konnte die Person schnell aus ihrer misslichen Lage befreien.

Am Sonntagmorgen, dem 9. November 2025, kam es in einem Wohnhaus zu einem Einsatz der Feuerwehr, nachdem eine Person im Aufzug eingeschlossen war. Um 8.23 Uhr wurde der Notruf ausgelöst. Die Einsatzkräfte öffneten die Lifttüre rasch und befreiten die Person aus ihrer misslichen Lage. Anschließend wurde die Liftanlage außer Betrieb genommen, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. Gegen 8.45 Uhr konnte die Landesalarm- und Warnzentrale wieder Einsatzbereitschaft melden.