Einbruch in Althofen: Täter rissen Tresor aus der Wand

Während der Abwesenheit der Besitzer brachen bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 7. November 2025 15 Uhr bis 9. November 2025, 17.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Althofen ein. Sie brachen die Terrassentür auf. Danach durchwühlten sie sämtliche Schränke, Läden und Behältnisse im Haus. Sie rissen einen Tresor aus der Wand und nahmen diesen mit. Darin befand sich Bargeld und Schmuck. „Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist u.a. Gegenstand weiterer Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei.