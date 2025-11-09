Skip to content
Unbekannte brachen zwischen 7. und 9. November 2025 in ein Einfamilienhaus in Althofen ein,
Althofen
09/11/2025
Einbruch in Althofen: Täter rissen Tresor aus der Wand

Während die Besitzer nicht zu Hause waren (07.11. bis 09.11.), brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Althofen ein. Die Täter entwendeten einen Tresor.

Während der Abwesenheit der Besitzer brachen bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 7. November 2025 15 Uhr bis 9. November 2025, 17.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Althofen ein. Sie brachen die Terrassentür auf. Danach durchwühlten sie sämtliche Schränke, Läden und Behältnisse im Haus. Sie rissen einen Tresor aus der Wand und nahmen diesen mit. Darin befand sich Bargeld und Schmuck. „Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist u.a. Gegenstand weiterer Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei.

