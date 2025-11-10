Schwerer Verkehrsunfall auf der B100 bei Pusarnitz mit Verletzten

Auf der Drautal Bundesstraße kam es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Mehrere Personen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt. Die Einsatzkräfte standen mit großem Aufgebot im Einsatz.

Am Sonntag ereignete sich gegen 17:33 Uhr auf der B100 bei Pusarnitz (Gemeinde Lurnfeld, Bezirk Spittal/Drau) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Osttirol war gemeinsam mit seiner 60-jährigen Frau in Richtung Spittal unterwegs, als ihr Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Fahrzeug landete im Acker

Am Steuer des zweiten PKW saß eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau. Mit ihr im Auto befanden sich ein 31-jähriger Mann sowie zwei Mädchen im Alter von sechs und neun Jahren. Nach der Kollision kam das Fahrzeug des Osttirolers im angrenzenden Acker zum Stillstand, während das zweite Auto noch über die Fahrbahn schleuderte und leicht mit einem weiteren PKW zusammenstieß. Dessen Insassen blieben unverletzt.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Die Insassen der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden verletzt und von der Rettung in die Krankenhäuser Spittal/Drau sowie Villach gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Alkoholtests bei den Lenkern verliefen negativ. Im Einsatz standen rund 60 Kräfte der Feuerwehren Möllbrücke, Sachsenburg und Pusarnitz, die Straßenmeisterei sowie das Rote Kreuz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 06:20 Uhr aktualisiert