Fest der Stimmen in Arnoldstein: Ein Abend voller Klang und Herzlichkeit

Das Fest der Stimmen machte wieder Station in Arnoldstein und bescherte dem Publikum einen musikalisch wie menschlich berührenden Abend. Die Konzertreihe präsentierte Chorkultur auf hohem Niveau und sammelte zugleich Spenden für Licht ins Dunkel. Mit dabei waren Die Kärntner Vokalsolisten unter Werner Glanzer sowie das Doppelsextett Velden unter Nicole Dullnig. Beide Ensembles überzeugten mit feinen Harmonien und einem abwechslungsreichen Programm. Für volksmusikalische Akzente sorgte das Altsteirertrio Lemmerer. Charmant und humorvoll moderierte Stiftspfarrer Christian Stromberger.

©Wolfgang König Das Doppelsextett Velden konnte überzeugen.

Ehrengäste und Dank

Zu den Ehrengästen zählten Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ), Mario Plaikner (Raiffeisenbank Region Villach) sowie Luca Franke (Autohaus Eisner). Die Kinderfreunde Arnoldstein rund um Nadine Brenndörfer sorgten für die Bewirtung. Mit großem Applaus endete der Abend, welcher eindrucksvoll zeigte, wie lebendig die Kärntner Volkskultur tatsächlich ist. Volkskult.at, Wolfgang König und Richi Di Bernardo dankten allen Mitwirkenden und Gästen für das gelungene „Fest der Stimmen“ im Süden von Kärnten.