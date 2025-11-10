L130 Luscha Straße in Globasnitz wird für 170.000 Euro saniert

Die Sanierungsarbeiten an der L130 Luscha Straße starten noch diese Woche. Auf einer Länge von 750 Metern werden Risse beseitigt und eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

In der Gemeinde Globasnitz beginnen noch diese Woche umfangreiche Sanierungsarbeiten an der L130 Luscha Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Gasthof Juena und der Ortseinfahrt Kleindorf. „Aufgrund des desolaten Straßenzustandes sind die Instandsetzungsmaßnahmen dringend notwendig. Mit den Arbeiten erhöhen wir nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern verlängern auch die Lebensdauer der Straße. Das spart langfristig Kosten in der Erhaltung“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).

©Google Maps/Screenshot Ein weiterer Blick auf die Straße, welche bis Ende November saniert wird.

170.000 Euro stehen zur Verfügung

Die Fahrbahn auf einer Länge von rund 750 Metern weist bereits massive Netzrisse sowie beginnende Materialausbrüche auf. Im Rahmen der Sanierung wird die bestehende Asphaltdeckschicht vollständig abgefräst. Tiefere Risse werden mittels sogenannter Plomben saniert, anschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. „Für die Sanierungsarbeiten stellen wir aus dem Straßenbaureferat des Landes 170.000 Euro zur Verfügung. Damit investieren wir gezielt in die Qualität und Sicherheit unseres Landesstraßennetzes“, so Gruber.

Ampelregelung und Sperren

Auch für den Straßenverkehrt gibt es somit einiges zu beachten: Die Arbeiten erfolgen halbseitig mit Ampelregelung. Für den Einbau der neuen nahtlosen Asphaltdeckschicht wird die Straße kurzfristig vollständig gesperrt. Eine Umfahrung ist über örtliche Gemeindestraßen möglich. Der Abschluss der Bauarbeiten ist bis Ende November 2025 vorgesehen.