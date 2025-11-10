Spielplatz in Möllbrücke setzt neues Zeichen für Familienfreundlichkeit

Der Gemeindespielplatz in Möllbrücke wurde umfassend erneuert und bietet nun moderne Spielgeräte, einen Motorikpark sowie hohe Aufenthaltsqualität für Familien.

Der umfassend revitalisierte Gemeindespielplatz in Möllbrücke wurde vor kurzem feierlich eröffnet und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Insgesamt wurden 20.000 Euro in die Neugestaltung investiert, davon 10.000 Euro an Landesförderung aus dem Orts- und Regionalentwicklungsreferat von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Lebensqualität vor Ort erhöhen als Ziel

Gruber hob zudem die Bedeutung solcher Projekte hervor: Unsere Spielstätten und Freizeitanlagen sind Orte der Begegnung und wertvolle Treffpunkte in unseren Ortsgemeinschaften. Mit Projekten wie jenem hier in Möllbrücke erhöhen wir die Lebensqualität vor Ort. Wir stärken den ländlichen Raum und machen ihn insbesondere für unsere Kleinsten und Jungfamilien noch lebenswerter.“

Spielgeräte für alle Altersgruppen

Der Spielplatz, gelegen im Siedlungsgebiet am Köhlerweg, wurde kindgerecht sowie familienorientiert gestaltet. Neu angeschaffte Spielgeräte decken verschiedene Altersgruppen ab und ein kleiner Motorikpark schafft zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten. Neue Sitzgelegenheiten sowie ein Trinkwasserbrunnen sorgen für mehr Komfort und laden zum Verweilen ein – sowohl für die Kinder als auch für Eltern und Begleitpersonen.