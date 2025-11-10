Sintschnig verletzt: VSV gibt erste Entwarnung nach Nationalteam-Debüt

Beim Nationalteam-Debüt von Paul Sintschnig gab es einen Schreckmoment: Der 16-jährige VSV-Stürmer verletzte sich bei einem unglücklichen Sturz. Nun folgt eine erste vorsichtige Entwarnung aus Villach.

Für Paul Sintschnig hätte das Länderspiel-Debüt gegen die Slowakei ein unbeschwerter Meilenstein werden können: Nationalteam-Trikot, große Bühne, die Chance, sich gegen internationale Konkurrenz zu beweisen. Doch mitten im Schlussabschnitt passierte es. Bei einem Zweikampf rutschte der 16-jährige Angreifer unglücklich und krachte mit der Schulter voran in die Bande.

Leichte Entwarnung aus Villach

Zunächst stand der Verdacht auf eine schwerere Schulterverletzung im Raum. Die Sorge war groß – schließlich gilt der gebürtige Klagenfurter als eines der vielversprechendsten Talente des VSV und des österreichischen Nachwuchseishockeys. Jetzt jedoch folgt die erste erleichternde Nachricht aus Villach: Die Verletzung ist weniger gravierend als zunächst befürchtet.

Heilungsprozess startet diese Woche

„In enger Abstimmung mit den VSV-Ärzten und meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und zu regenerieren. Es handelt sich um eine Oberkörperverletzung, die Physiotherapie beginnt bereits diese Woche“, erklärt Sintschnig. Der Fokus liegt nun auf Heilung, Stabilisierung und dem behutsamen Weg zurück aufs Eis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 13:12 Uhr aktualisiert