Bildungsexpertin Katrin Thum übernimmt Geschäftsführung der Weltkärnter

Mit einer international erfahrenen Bildungsexpertin an der Spitze stellt der Verein "Weltkärntner" die Weichen für Wachstum und stärkere Vernetzung der Auslandskärntner-Community weltweit.

Der Verein „Weltkärntner“ hat eine neue Geschäftsführerin: Die gebürtige Kärntnerin Katrin Thum, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in zehn Ländern auf vier Kontinenten tätig war, übernimmt die Leitung des internationalen Netzwerks der Auslandskärntner. Sie folgt auf Margit Heissenberger.

Internationale Erfahrungen nutzen

„Katrin Thum verkörpert genau das, wofür unser Verein steht“, betont Präsident Christoph Kulterer. „Sie kennt die Herausforderungen und Chancen des Lebens im Ausland aus erster Hand. Die Weltkärntner sind in 69 Ländern zuhause – Katrin bringt genau das Profil mit, um diese Vielfalt zu bündeln und in Projekte mit Wirkung für Kärnten zu übersetzen.“ Thums beruflicher Weg führte sie unter anderem nach Deutschland, Japan, Saudi-Arabien, Frankreich und in die USA. Zuletzt war sie in Den Haag als Learning Instructor bei Berlitz und an der American School tätig. Parallel dazu vertrat sie die Universität Klagenfurt international. Nun lebt sie mit ihrer Familie in Wien und am Millstätter See. „Ich möchte meine internationalen Erfahrungen nun dafür einsetzen, die weltweite Kärntner-Auslands-Community noch stärker zu vernetzen und Brücken zwischen Heimat und Welt zu bauen“, so Thum.

©WELTKÄRNTNER Die gebürtige Kärntnerin Katrin Thum übernimmt die Geschäftsführung.

Plattform für Auslandskärntner

Der 2018 gegründete Verein vernetzt rund 800 Auslandskärntner. Thum will die bestehenden Aktivitäten fortführen und neue Schwerpunkte setzen, etwa den Aufbau eines Weltkärntner-Netzwerks in Wien und die Gewinnung zusätzlicher Partner. „Unser Ziel ist es, Auslandskärntnern eine Plattform für Austausch und Kooperation zu bieten“, sagt sie. „Ob Mentoring für Studierende, Unterstützung bei der Rückkehr oder die Vernetzung mit heimischen Unternehmen – wir schaffen Mehrwert für alle Beteiligten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 13:38 Uhr aktualisiert